Трамп уволил из Белого дома двух украинцев

Автор: The New York Times Александра Виндмана вывели из Белого дома в сопровождении военных

Президент США Дональд Трамп после победы в процессе об импичменте уволил с Белого дома чиновника украинского происхождения и посла США в Евросоюзе Александра Виндмана, свидетельствующего против него.

Сам Дональд Трамп причиной увольнения называет то, что Виндман был плохим работником.

"Я его не знаю лично. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих звонков и получил низкую оценку со стороны своего руководителя. Иными словами, "ДОЛОЙ", - написал он о ситуации с Виндманом в Twitter.

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В октябре 2019 Виндман свидетельствовал в Конгрессе против Трампа. Вместе с Александром Дональд Трамп освободил его брата-близнеца - Евгения Виндмана. Последний работал старшим юристом Совета нацбезопасности, однако в процедуре импичмента не участвовал.

Кроме братьев Виндманов в перечень освобожденных лиц попал посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд. Он также свидетельствовал в Конгрессе в процедуре импичмента не в пользу Дональда Трампа.

Александр Виндман - подполковник Совета национальной безопасности США. Родился в 1975 году в Киеве. Ветеран войны в Ираке. Несмотря на то, что в возрасте 3 лет переехал с родителями в США, свободно владеет украинским. В Белом доме считался специалистом по вопросам, связанным с Украиной.