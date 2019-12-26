Трамп считает разговор с Зеленским "идеальной"

Трамп вспомнил о Зеленском. Фото: Washington Post

Президент США Дональд Трамп вспомнил о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока ожидает голосования по импичменту в Сенате Конгресса США.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Кроме Зеленского, Трамп вспомнил еще Нэнси Пелоси, спикера нижней палаты Конгресса США, которая стала инициатором импичмента президента.

"Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси, только потому, что она имеет незначительное большинство в Палате представителей, должна быть допущена к импичменту президента Соединенных Штатов?", - написал Трамп. Пелоси получила нулевые голоса от республиканцев не было никакого преступления, разговор с президентом Украины был идеальным, без "какого-либо давления", - написал американский лидер.

Также он отметил, что объявленный ему импичмент был несправедливым, поскольку в нем "нет надлежащей правовой процедуры, надлежащего представительства или свидетелей". Демократов в Сенате президент назвал лицемерами.

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19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Дело теперь перейдет в Сенат, высшую палату парламента. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Импичмент запустили 25 сентября. Основанием стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле этого года. Оппоненты считают, американский лидер давил на него по расследованию деятельности Джо Байдена. Последний является конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Использовал свою должность вице-президента в 2016-м, чтобы помочь украинской энергетической компании "Бурисма" избежать уголовного расследования, считают Дональд Трамп и его союзники. Сын Байдена Хантер тогда был членом совета директоров этой компании.