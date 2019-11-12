Трамп рассказал, когда обнародует стенограмму разговора с Зеленским

Трамп опубликует запись. Фото: www.svoboda.org

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter, что стенограмму его первого разговора с Владимиром Зеленским опубликуют на текущей неделе.

Также он добавил, что этот разговор - самый важный, сообщили в Кореспондент.



"Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины", – написал Дональд Трамп.

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В выигрыше от решений Белого дома остается Россия, считает влиятельное американское издание New York Times. "Президент Дональд Трамп не только пытался затенить роль России в выборах 2016-го, но и задержал почти 400 млн долларов военной помощи Украине, что составляет десятую часть украинского бюджета на оборону, на ее войну с российскими силами", - говорится в аналитической статье "Трамп, Украина и импичмент. Инсайдерский рассказ о том, как мы докатились до такого".