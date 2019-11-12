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вторник, 12 ноября 2019 08:10

От решений Белого дома в выигрыше Россия - New York Times

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От решений Белого дома в выигрыше Россия - New York Times
Дональд Трамп. Фото: NYT.

В выигрыше от решений Белого дома остается Россия, считает влиятельное американское издание New York Times.

"Президент Дональд Трамп не только пытался затенить роль России в выборах 2016-го, но и задержал почти 400 млн долларов военной помощи Украине, что составляет десятую часть украинского бюджета на оборону, на ее войну с российскими силами", - говорится в аналитической статье "Трамп, Украина и импичмент. Инсайдерский рассказ о том, как мы докатились до такого".

Издание вспоминает мощное давление, которое оказывал Белый дом Трампа на "одну из самых слабых государств Европы", отмечая, что Зеленский "уклонялся от выполнения требований Белого дома в течение месяцев".

"Трамп исповедует маргинальную теорию, которая была опровергнута обоснованными доказательствами: якобы центральное событие в кампании 2016 года - похищение частных писем с компьютеров Демократической партии и их публикации на мошенническом сайте WikiLeaks - организовала не Россия (что доказано американской разведкой и следствием) , а Украина"- NYT предполагает: Если бы Трамповые удалось продвинуть эту теорию, возможно, он смог бы "нивелировать доказательства того, что россияне прилагали усилия к его избрания, и снял вопрос о его легитимности".

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Издание напоминает, что через три дня после присяги Владимира Зеленского посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд и спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер отправились на встречу в Овальном кабинете. Там они похвалили его, как реформатора, который заслужил американскую поддержку.

По словам Волкера, президент США отметил тогда: "Все они коррумпированы, они все ужасные люди", добавив: "они пытались меня снять".

"Трамп, очевидно, имел в виду раскрытие Украины 2016-го данных о десятках миллионов долларов тайных платежей для Пола Манафорта, тогдашнего руководителя его избирательной кампании, - поясняет газета. - Манафорт был вынужден отойти от кампании и сейчас находится в тюрьме за преступления, связанные с этими выплатами".

"В течение четырех лет Россия воюет за расширение своего влияния на украинской территории. Погибло около 13 000 украинцев ... Тейлор рассказывает о своей поездке на передовую ... Ему было неловко, когда украинский командир, не зная, что Белый дом задерживает военную помощь, благодарил его за поддержку Украины со стороны Америки", - резюмирует издание.

Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, отменят. Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики.

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12
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