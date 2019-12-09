Трамп прокомментировал визит своего адвоката в Украину

Визит Рудольфа Джулиани в Украине. Фото: hromadske.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани привез "много хорошей информации", которую сможет использовать на показания в Конгрессе. Трамп отметил, что его адвокат не рассказал ему, что именно ему удалось разыскать. Об этом говорится на сайте hromadske.ua

"Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет", - сказал Дональд Трамп.

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Джулиани посетил Киев. Встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александр Дубинский и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем ТЕЛИЖЕНКО, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Американские СМИ сообщили, что Рудольф Джулиани приехал в Украину для съемок документальных программ. Главной темой этих программ является продвижение версии Джулиани по делу об импичменте Трампа, что действия президента США, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию конгрессменов, вполне законными, а Украина на самом деле вмешивалась в американские выборы 2016 в пользу демократов.

На встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины в Париже 9 декабря вопрос будет заключаться в том, настроены ли западные правительства и Россия на длительное урегулирования конфликта в Украине. Даже если США не будут участвовать в парижских дискуссиях, Вашингтон знает, что стабильность на европейском континенте не будет обеспечена, пока место Украины в этом порядке остается неопределенным.