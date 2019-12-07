"Нормандская встреча" Запад будет выбирать между поддержкой Украины и улучшением отношений с РФ - Financial Times

Лидеры "нормандской четверки" не встречались с 2016 года

На встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины в Париже 9 декабря вопрос будет заключаться в том, настроены ли западные правительства и Россия на длительное урегулирования конфликта в Украине. Даже если США не будут участвовать в парижских дискуссиях, Вашингтон знает, что стабильность на европейском континенте не будет обеспечена, пока место Украины в этом порядке остается неопределенным. Об этом пишет Financial Times.

В статье говорится, что любое решение по Украине может вызвать у западных правительств неудобные вопросы о "сфере влияния" в Восточной Европе - концепция, которую Запад официально рассматривал как устаревшую со времени окончания "холодной войны". Более того, любой компромисс по Украине выглядеть крайне противоречивым, если проигнорирована патриотическая гордость за независимость, которая возникла после захвата Россией Крыма в 2014 году и последующей интервенции на Донбассе. Консолидация украинской государственности по разные стороны национальных и языковых различий показывает, как поддержка российским президентом Владимиром Путиным сепаратистских повстанцев обернулась против него.

"Президент Франции Эммануэль Макрона хочет перезагрузить отношения Запада с Москвой, несмотря на опасения в Берлине, Варшаве и других столицах ЕС. И все же снижение напряженности требует урегулирования на Украине, и это будет нелегкой задачей - примирить уважение российских интересов с поддержкой украинской свободы и желание интегрироваться в евроатлантическое мир", - подчеркивается в статье.

Газета указывает, что на практике некоторые западные столицы тихо списали со счетов оккупирован Крым и не желают поощрять надежды Украины на вступление в НАТО и ЕС.

"Путину становится все труднее оправдывать расходы на украинском войну в глазах разочарованных россиян. Впервые с 2014 года Москва заинтересована в ослаблении конфликта, но не любой ценой. Путин вполне способен поддерживать военное и политическое давление на Украину, если он не получит западных уступок от Запада", - уверен автор статьи.

"Прорыв по Украине представляется маловероятным - в лучшем случае, возможно, придется подождать, пока не закончится избирательная кампания в США в 2020 году. Даже страх быть обвиненными в принесении Украины в жертву будет уравновешиваться в западных столицах страхом быть втянутыми в глубокую конфронтацию с Россией", - резюмирует Financial Times.

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Президенты Украины, России, Франции и канцлер ФРГ встретятся в понедельник, 9 декабря.