"Нормандская встреча" Запад будет выбирать между поддержкой Украины и улучшением отношений с РФ - Financial Times

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 252
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 189
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4230
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7695
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19728
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6498
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3169
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
22
9
10
3
4
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Видео
Все видео
НАБУ взялось за "слугу народа"
НАБУ взялось за "слугу народа"
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7695
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2223
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2466
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6498
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
06 декабря 2019
Просмотров: 171
Позавчора
Історія з продажем одним з українських видавництв прав на їхні книжки в Росію викликала бурю емоцій. Не те щоб у суспільстві, але в певній його ...
суббота, 07 декабря 2019 12:13

"Нормандская встреча" Запад будет выбирать между поддержкой Украины и улучшением отношений с РФ - Financial Times

  Комментировать
&quot;Нормандская встреча&quot; Запад будет выбирать между поддержкой Украины и улучшением отношений с РФ - Financial Times
Лидеры "нормандской четверки" не встречались с 2016 года

На встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины в Париже 9 декабря вопрос будет заключаться в том, настроены ли западные правительства и Россия на длительное урегулирования конфликта в Украине. Даже если США не будут участвовать в парижских дискуссиях, Вашингтон знает, что стабильность на европейском континенте не будет обеспечена, пока место Украины в этом порядке остается неопределенным. Об этом пишет Financial Times.

В статье говорится, что любое решение по Украине может вызвать у западных правительств неудобные вопросы о "сфере влияния" в Восточной Европе - концепция, которую Запад официально рассматривал как устаревшую со времени окончания "холодной войны". Более того, любой компромисс по Украине выглядеть крайне противоречивым, если проигнорирована патриотическая гордость за независимость, которая возникла после захвата Россией Крыма в 2014 году и последующей интервенции на Донбассе. Консолидация украинской государственности по разные стороны национальных и языковых различий показывает, как поддержка российским президентом Владимиром Путиным сепаратистских повстанцев обернулась против него.

"Президент Франции Эммануэль Макрона хочет перезагрузить отношения Запада с Москвой, несмотря на опасения в Берлине, Варшаве и других столицах ЕС. И все же снижение напряженности требует урегулирования на Украине, и это будет нелегкой задачей - примирить уважение российских интересов с поддержкой украинской свободы и желание интегрироваться в евроатлантическое мир", - подчеркивается в статье.

Газета указывает, что на практике некоторые западные столицы тихо списали со счетов оккупирован Крым и не желают поощрять надежды Украины на вступление в НАТО и ЕС.

"Путину становится все труднее оправдывать расходы на украинском войну в глазах разочарованных россиян. Впервые с 2014 года Москва заинтересована в ослаблении конфликта, но не любой ценой. Путин вполне способен поддерживать военное и политическое давление на Украину, если он не получит западных уступок от Запада", - уверен автор статьи.

"Прорыв по Украине представляется маловероятным - в лучшем случае, возможно, придется подождать, пока не закончится избирательная кампания в США в 2020 году. Даже страх быть обвиненными в принесении Украины в жертву будет уравновешиваться в западных столицах страхом быть втянутыми в глубокую конфронтацию с Россией", - резюмирует Financial Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский созывет СНБО перед визитом к Путину

Президенты Украины, России, Франции и канцлер ФРГ встретятся в понедельник, 9 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нормандская встреча" Запад будет выбирать между поддержкой Украины и улучшением отношений с РФ - Financial Times». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Землетрясение уничтожило четыре города

Уникальное изобретение: сахарную пудру делают вилками

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 33291
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 7344
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 7308
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 6885
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5904
Политика
Вече на площади 8 декабря - это вече поддержки Украины, а не протест - Порошенко
Вече на площади 8 декабря - это вече поддержки Украины, а не протест - Порошенко Просмотров: 270
"Выборы на Донбассе должны состояться осенью" – Зеленский
"Выборы на Донбассе должны состояться осенью" – Зеленский 2 Просмотров: 243
Завтра в Киеве выйдут на улицы десятки тысяч людей
Завтра в Киеве выйдут на улицы десятки тысяч людей 1 Просмотров: 1161
Зеленский созывет СНБО перед визитом к Путину
Зеленский созывет СНБО перед визитом к Путину Просмотров: 288
"Европейская Солидарность" отчиталась за 100 дней работы и продемонстрировала лучшие фотографии
"Европейская Солидарность" отчиталась за 100 дней работы и продемонстрировала лучшие фотографии 1 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
5
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
"Спасибо, что не выбросили на улицу" – Филарет
Голосов: 13997
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua