Трамп может договориться с Путиным - эксперт

Трамп пытается объединить вокруг себя сторонников. Фото: news-front.info/

Президент США Дональд Трамп может попытаться установить хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал международный эксперт Александр Хара.

"Сенат на две трети подчинен республиканцам. Они не проголосуют за импичмент. Лидер большинства уже заявил, что дело надо закрыть.

Трамп пытается объединить вокруг себя сторонников. Показать, что демократы хотят его устранить несмотря ни на какие аргументы.

Украину в Штатах в течение трех месяцев "полоскали" по коррумпированности. Часто преувеличивали ", - считает эксперт.

Демократам не удалось доказать связь между американским президентом и русскими во время избирательной кампании, отмечает Александр Хара.

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"Это будет означать более свободные движения Трампа на российском направлении. Сейчас четко вырисовывается большая вероятность переизбрания Трампа еще на четыре года. Его желание установить хорошие отношения с Путиным могут представлять риски для нас. В Украине мало ресурсов и возможностей противодействовать попыткам России вернуть ее в свою сферу влияния. Поэтому поддержка США очень важна.

Есть позитив. Например, выделили дополнительные средства для Украины на военную помощь (19 декабря Палата представителей Конгресса США одобрил выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год. Сумма на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть этот вопрос должен Сенат Конгресса. - Gazeta.ua). Украина может использовать ситуацию в свою пользу, если не делать ошибок. Нельзя вмешиваться во внутриполитические дела Америки. Надо развивать отношения с теми, кто нас поддерживает. Прежде всего с Конгрессом, дипломатами, военными и чиновниками из администрации президента США. Трампа сложно предсказать из-за его неординарность. Поэтому нам нужно увеличивать количество своих сторонников в Штатах", - сказал он.

Спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила отложить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.