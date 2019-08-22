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Топливо для росфлота в Крыму: владельцы танкера связанные с Медведчуком — СМИ

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Топливо для росфлота в Крыму: владельцы танкера связанные с Медведчуком — СМИ
Танкер за последние 15 лет сменил 6 названий и 4 флага. ФОТО: Facebook "Украинский выбор"

Владельцы танкера Mriya, который арестовали по подозрению в поставках топлива Черноморскому флоту России в аннексирована Крыму, причастные к бизнес-структур, связанных с кумом Путина, будущим нардепом от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в материале "Центра журналистка расследований".

Танкер за последние 15 лет сменил 6 названий и 4 флага, отмечают журналисты.

В течение 2013-2017 он принадлежал московской компании "Инвесттрансгрупп" и ходил под названием "Вилга". С 2018 - владельцем в Регистре судоходства Украины указана шотландская компания Felina Development LP. С того же 2018 танкер ходит под украинским флагом с названием Mriya (под этим названием его и арестовали).

Впрочем, в заявлении об обыске танкера ее владельцем указана не Felina Development LP, а ООО "Тефин". Оператором танкера в реестрах прокуратуры является ООО "Ривер-Трейд менеджмент". Как "Тефин", так и "Ривер-Трейд менеджмент" зарегистрированы на улице Грушевского, 10 в Киеве.

"Итак, киевское ООО "Тефи" называет себя владельцем танкера MRIYA. Мы не знаем, на основании чего, ибо в Регистре судоходства Украины, владельцем MRIYA является компания Felina Development LP, зарегистрированная в Эдинбурге, Шотландия. Возможно для того, чтобы никто не обнаружил, что компания зарегистрирована на Петра Бэлза - учредителя ООО "Оптимусойл", который пришел на замену компании АО "Глуск энерджи" Нисана Моисеева? " - пишут журналисты.

Именно Моисеев, утверждают журналисты, является "эксклюзивным" поставщиком сжиженного газа с "Роснефти" в Украине. Он летал бортом Виктора Медведчука рейсом "Москва-Киев", говорится в расследовании.

По реестрам, Felina Development LP имеет еще как минимум двое суден, ранее заходившие в порты Крыма. В 2014-2015 годах в аннексированной Керчи сжиженный газ возил DNIPRO LPG, который на момент перевозок принадлежал турецкой компании.

19 августа Херсонский апелляционный суд наложил арест на судно "Мрия", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Тем самым удовлетворил апелляцию прокуратуры Крыма на отказ Херсонского городского суда арестовать судно.

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