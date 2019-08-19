Арестовали судно, которое поставляло топливо российскому флоту

Крымская прокуратура обжаловала в апелляционном суде отказ Херсонского городского суда удовлетворять ходатайство об аресте "Марии". ФОТО:kerch.fm

Херсонский апелляционный суд наложил арест на судно "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Тем самым удовлетворил апелляцию прокуратуры Крыма на отказ Херсонского городского суда арестовать судно.

Сообщили об этом в пресс-службе прокуратуры АР Крым изданию УНН.

"Решение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", — говорится в сообщении.

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10 августа судно "Мария", которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым, обыскали в рамках уголовного производства. Дело открыли по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию.