Тищенко рассказал об отношениях с кумом Ермаком

Несмотря на дружбу с Ермаком, Тищенко утверждает, что видится с ним редко. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, что дружит с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком более 30 лет.

При этом нардеп утверждает, что Ермак не помогал ему в карьере, передает "Сегодня". И несмотря на то, что Тищенко является кумом председателя ОП, они почти не видятся.

"Я никому не обязан карьерой. Но с Андреем Борисовичем мы действительно дружим, и он крестил моего сына. Хотя видимся редко. А ко всему плохому, что происходит в политике вокруг меня, я отношусь с юмором", - сказал он.

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Ранее Ермак комментировал возможное выдвижение кума Тищенко в мэры Киева, подчеркивая, что не имеет никакого отношения к его выдвижению на эту должность. 18 апреля Тищенко в разгар карантина устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование проходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. В прошлом году в апреле журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве и дальше работал ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были, в частности, нардепы. Ни в первый, ни во второй раз Тищенко из фракции не исключили. Решили, что депутат должен заплатить максимальный штраф за нарушения.