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Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
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суббота, 06 ноября 2021 09:10

Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
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Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко в турецком Стамбуле
Фото: Facebook Юлии Клименко
Слева направо второй президент Леонид Кучма и нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин смотрят фктбол в вип-ложе
Владелец футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис с нардепом бывших четырех созывов Евгением Геллером в вип-ложе перед началом футбола
Браты Суркисы и екс-президент Леонид Кучма идут смотреть футбол
Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко пришел поболеть за "Динамо" с двумя сыновьями

Как прошла первая неделя ноября политиков – в материале Gazeta.ua.

1 ноября народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко летала в Стамбул. Селфи на фоне турецких достопримечательностей поделилась в Facebook.

В VIP-ложе стадиона "Олимпийский" на матче "Динамо" и "Барселоны" 2 ноября встретились ряд бывших чиновников и действующие нардепы. Был бывший глава Администрации президента Януковича Сергей Левочкин, братья Игорь и Григорий Суркисы (нардеп от ОПЗЖ), еще один нардеп из ОПЗЖ Александр Пузанов, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, член его фракции, олимпийский чемпион Жан Беленюк, второй президент Леонид Кучма. Также на футбол с сыновьями сходили нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и нардеп из "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Утром 3 ноября на своей странице в Facebook экс-нардеп Владислав Голуб показал фото во время пробежки и подписал: "Говорят, что политика – это вторая древнейшая профессия. Но я пришел к выводу, что у нее гораздо больше общего с первой". Рональд Рейган. Спойлер - восстановил утренние пробежки!". Голуб баллотировался в нардепы по округу №197 в Черкасской области. Проиграл мэру Золотоноши Виталию Войцеховскому.

Людей в белых халатах в парламенте точно не хватает

3 ноября на заседание в парламент лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в белом платье, похожем на халат медработника. Под низ надела черную водолазку. "С недавнего времени в этом уважаемом обществе настолько часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли - людей в белых халатах здесь точно не хватает", - подписала фото Тимошенко в Instagram. Пользователи начали комментировать: "Ролевые игры?", "Вы их вылечите?", "Скорая политическая помощь".

В это время на улице прямую видеотрансляцию на своей странице в Facebook с митинга антивакцинаторов возле Верховной Рады вела экс-нардеп Надежда Савченко. Прививку от коронавируса она считает нарушением прав человека. 22 октября Савченко с сестрой задержали в аэропорту с поддельными сертификатами о вакцинации.

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3 ноября в дом мэра Полтавы Андрея Мамая залезла белка. Повисла на несколькометровой люстре. Ее доставали с помощью стремянки.

Утром 4 ноября в парламент приехал президент Владимир Зеленский. Там назначали пять новых министров. По квоте главы государства министром обороны стал Алексей Резников. Зеленский выступил. Для него депутаты из "Европейской солидарности" развернули плакаты "Зекатастрофа, дай стране кислород!", "Зеофшор, верни $40 млн, которые украл с Коломойским!", "Зе почему слил операцию "вагнеровцев"?". Когда на трибуну вышел нардеп Гео Лерос, то показал средний палец Зеленскому и назвал его "изменником". Последний улыбнулся и выпил воды. Недалеко за этим наблюдал глава Офиса президента Андрей Ермак. На левой руке у него заметили часы и четыре браслета с натуральными камнями.

4 ноября нардеп предыдущих созывов Валерий Карпунцов отдыхал на Арабатской стрелке. Сфотографировался на фоне Азовского моря. Он там часто бывает.

4 ноября на заседание Рады народная депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла с сумочкой от Lanvin, которая стоит около 55 тыс грн. и в ожерелье от Chanel, которое можно купить за 45 тыс грн. Накануне одевала часы с бриллиантами Jacob за 390 тыс. грн. Фото опубликовали журналисты изданий "Страна" и "Новости.LIVE".

На прошлой неделе лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встречалась с черниговским вундеркиндом, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук летала в Узбекистан на выборы президента. А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова – в Грузию к заключенному Михеилу Саакашвили.

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Дата
06
ноября

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