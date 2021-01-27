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среда, 27 января 2021 13:02

Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
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Лидер оппозиционной ко власти "Батькивщины" 61-летняя Юлия Тимошенко созванивается и переписывается с главой ОП Андреем Ермаком.

Журналисты издания "Буквы" зафиксировали, как на заседании 26 января Ермак звонил нардепу. Она звонок не приняла. Тогда глава Офиса Зеленского спросил, успела ли Тимошенко поговорить с Сергеем (вероятно, "правая рука" Тимошенко Сергей Власенко. - Gazeta.ua). На это она ответила, что уже поговорила с заместителем главы ВР Русланом Стефанчуком и объяснила, что произошло.

Из фотографий видно, что это не первая их переписка.

"Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко. Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные вам дни. Обнимаю", - написала Тимошенко, очевидно, в день рождения Зелинского, 25 января.

Фото: Буквы

После обнародования этих фотографий журналисты спросили у Тимошенко об отношениях с Ермаком.

"Я как лидер оппозиционной фракции буду все силы прилагать, чтобы и властных чиновников переориентировать, чтобы работать для страны. Буду использовать все возможности, чтобы убедить изменить стратегию, которая сегодня ведется в государстве. Стратегия, которая отдает наши ресурсы, возможности, землю, финансы глобальным спекулянтам, а Украине оставляет только долги и бедность. Поэтому я буду говорить со всеми чиновниками без исключений, в том числе провластными", - оправдывалась Тимошенко в кулуарах.

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Юлия Тимошенко пришла в новом образе на заседание парламента. Стиль меняет чуть ли не каждый политический сезон.

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