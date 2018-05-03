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четверг, 03 мая 2018 14:43

Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера

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Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко посоветовала президенту Петру Порошенко вернуться к кондитерству. Фото: agropolit.com

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице Facebook опубликовала видео с рецептом сырников, которые готовят в ее семье. Видео посвятила дню кондитера и посоветовала президенту Петру Порошенко вернуться в профессию.

"Хочу поздравить одного очень известного политика с днем кондитера и напомнить ему, что пора возвращаться в профессию".

Политик также рассказала, как в ее семье готовят сырники.

"Хочу вам рассказать о секрете изготовления сырников в нашей семье, которые передавались от бабушки к бабушке. Родные имеют шесть секретов приготовления этого десерта. Во-первых, специально делают кальцинированный творог для сырников - из молока и хлорида кальция. Второй секрет - творог должен быть сухим. Добавлять муки не требуется.

Четвертый секрет. Когда надо добавлять яйца, мы добавляем только желтки. Вместо сахара используем стевию. Готовые сырники обкатывают в кукурузной муке, чтобы они были желтыми. Если все эти шесть секретов вы примените, можете получить самые вкусные сырники, которые вы когда-нибудь пробовали", - сказала Тимошенко.

На столе перед Тимошенко стоят ингредиенты и готовый десерт. На видео политик не готовит.

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Ранее, Юлия Тимошенко пообещала у себя на Facebook в первую неделю президентства снизить тарифы на коммунальные услуги. Первым шагом собирается списать долг людям, которые не могут заплатить. Схему "Роттердам+" собирается ликвидировать на следующий день после прихода к власти.

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