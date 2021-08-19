Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

Звезда 12-й величины, имеющей имя Тимошенко, находится в созвездии Стрельца. Фото: ТСН

12 лет назад, 28 августа 2009 года, тогдашнему премьеру Юлии Тимошенко подарили звезду, которую назвали ее именем. Сертификат получила от горняков Луганщины.

"Вручаем вам памятный подарок – звезду Юлии Владимировны Тимошенко", – объявила ведущая во время празднования Дня шахтера в Луганске.

Звезда 12-й величины, имеющая имя Тимошенко, находится в созвездии Стрельца. Рядом расположены другие звезды, названные в честь Людвига ван Бетховена, Марка Твена, Уинстона Черчилля, Папы Римского Иоанна Павла II. Также звезды, названные именами мультипликатора Уолта Диснея, актеров Милы Йовович и Брэда Питта.

По тем временам, такой подарок стоил примерно от 267 грн до 6950 грн, по расчетам "Корреспондента".

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Юлия Тимошенко была премьер-министром в течение февраля-сентября 2005 и с декабря 2007 по март 2010-го.

В 2019 году Тимошенко избрали народным депутатом 9 созыва от ВО "Батькивщина" первым номером в списке. Она председатель одноименной фракции и председатель политсилы. Юлии Тимошенко не доверяют 72% опрошенных украинев, говорится в опросе Центра Разумкова, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021 года. В то же время партия "Батькивщина" попала бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в конце июля, согласно опросу Киевского международного института социологии. "Батькивщину" поддержали бы 16% среди тех, кто определился.