Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
2 Просмотров: 1557
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 540
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
2 Просмотров: 279
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 522
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
1 Просмотров: 1188
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 882
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 576
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 999
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1872
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Фото
Все фото
20
27
6
7
4
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
Видео
Все видео
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 612
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1413
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1134
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1629
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 252
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 09:35

Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

  Комментировать
Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским
Звезда 12-й величины, имеющей имя Тимошенко, находится в созвездии Стрельца. Фото: ТСН

12 лет назад, 28 августа 2009 года, тогдашнему премьеру Юлии Тимошенко подарили звезду, которую назвали ее именем. Сертификат получила от горняков Луганщины.

"Вручаем вам памятный подарок – звезду Юлии Владимировны Тимошенко", – объявила ведущая во время празднования Дня шахтера в Луганске.

Звезда 12-й величины, имеющая имя Тимошенко, находится в созвездии Стрельца. Рядом расположены другие звезды, названные в честь Людвига ван Бетховена, Марка Твена, Уинстона Черчилля, Папы Римского Иоанна Павла II. Также звезды, названные именами мультипликатора Уолта Диснея, актеров Милы Йовович и Брэда Питта.

По тем временам, такой подарок стоил примерно от 267 грн до 6950 грн, по расчетам "Корреспондента".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках

Юлия Тимошенко была премьер-министром в течение февраля-сентября 2005 и с декабря 2007 по март 2010-го.

В 2019 году Тимошенко избрали народным депутатом 9 созыва от ВО "Батькивщина" первым номером в списке. Она председатель одноименной фракции и председатель политсилы.

Юлии Тимошенко не доверяют 72% опрошенных украинев, говорится в опросе Центра Разумкова, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021 года. В то же время партия "Батькивщина" попала бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в конце июля, согласно опросу Киевского международного института социологии. "Батькивщину" поддержали бы 16% среди тех, кто определился.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 23679
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 8343
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 5301
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 2844
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
 Просмотров: 2691
Политика
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 1 Просмотров: 1503
Харьковскую мэрию обыскали
Харьковскую мэрию обыскали Просмотров: 153
Кулеба рассказал о "безумных проблемах" с эвакуацией украинцев
Кулеба рассказал о "безумных проблемах" с эвакуацией украинцев Просмотров: 270
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского: что будут обсуждать
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского: что будут обсуждать Просмотров: 135
Сколько украинцев и их родственников ждут эвакуации из Афганистана
Сколько украинцев и их родственников ждут эвакуации из Афганистана Просмотров: 198
Больше всего комментируют
12
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
9
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
2
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
2
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 8123
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть