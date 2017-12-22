Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине

Дмитрий Тымчук: "надо улучшать работу украинской контрразведки и очень тщательно проверять людей в органах государственной власти" / Фото: Zik

Наши чиновники соглашаются на вознаграждение российских спецслужб в тысячу долларов.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал координатор группы "Информационный сопротивление" и нардеп Дмитрий Тимчук.

"Когда только начинались события в Крыму, наша группа исследовала морально-психологическое состояние в Генеральном штабе. Нас очень неприятно удивило то, что некоторые открыто ожидал прихода русских. Это было в 2014 году.

К счастью у нас хорошо работают структуры военной контрразведки и Министерство обороны. В течение 2014-2015 годов они отсеяли прокремлевские кадры. Но стоит понимать, что далеко не все агенты РФ попали под такую идеологическую люстрации. Многие и дальше остался на своих должностях. Тайно, а то и не совсем, любя Россию", - сказал он.

Российская шпионская сеть в Украине может быть больше, чем мы способны представить, предполагает эксперт: "Их цель - не только политическая дестабилизация. Но и информационные, экономические атаки, передача в Россию важной информации. Или распространение на нашей территории их пропаганды".

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Прежде всего у чиновников старой, советской школы нет ощущения, что Россия - агрессор, говорит Дмитрий Тымчук.

"Они все еще верят в миф о братских народах. Это нивелирует для них негативные стороны сотрудничества с российскими спецслужбами. Это идеологическая болезнь, мешает объективно видеть ситуацию.

Во-вторых, у нас длительное время военные и гражданские чиновники получали крайне низкое социальное обеспечение. По сравнению с Западом или той же Россией.

Наши чиновники соглашаются на вознаграждение российских спецслужб в тысячу долларов. В Европе или Америке на это бы и глазом бы никто не повел.

Надо улучшать работу украинской контрразведки и очень тщательно проверять людей в органах государственной власти", - подьитожил он.

Вечером 20 декабря СБУ задержала в Кабинете министров российского шпиона. Как сообщают в Службе безопасности чиновником заинтересовались уже давно, и премьер-министр Владимир Гройсман об этом знал за несколько месяцев до задержания своего подчиненного. Задержанный чиновник - 39-летний Станислав Ежов, который занимал должность заместителя руководителя протокола председателя правительства и был фактически переводчиком Гройсмана. До этого он работал в посольстве Украины в США и в Администрации президента. Жена Ежова - Юлия Мирошникова - является гражданкой России. По данным СБУ, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительного загранкомандировки. Пока Ежову объявили о подозрении в государственной измене.