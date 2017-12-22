 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 846
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 1629
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4662
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 279
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 513
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4357
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 828
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1683
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6579
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
19
4
25
3
6
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
&quot;Революция Саакашвили&quot; - подборка фотожаб
"Революция Саакашвили" - подборка фотожаб
Видео
Все видео
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
БПП призывает Ляшко лишить Рыбалко мандата за торговлю с оккупантами
БПП призывает Ляшко лишить Рыбалко мандата за торговлю с оккупантами
Бессовестно повышать зарплаты депутатам, когда у людей не хватает денег даже на еду - Рабинович
Бессовестно повышать зарплаты депутатам, когда у людей не хватает денег даже на еду - Рабинович
Саакашвили записал ВИДЕО для Порошенко: склоните голову и подайте в отставку
Саакашвили записал ВИДЕО для Порошенко: склоните голову и подайте в отставку
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 270
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1683
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6579
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 декабря 2017
Просмотров: 2151
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
понедельник, 25 декабря 2017 20:23

Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине

  Комментировать
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Дмитрий Тымчук: "надо улучшать работу украинской контрразведки и очень тщательно проверять людей в органах государственной власти" / Фото: Zik

Наши чиновники соглашаются на вознаграждение российских спецслужб в тысячу долларов.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал координатор группы "Информационный сопротивление" и нардеп Дмитрий Тимчук.

"Когда только начинались события в Крыму, наша группа исследовала морально-психологическое состояние в Генеральном штабе. Нас очень неприятно удивило то, что некоторые открыто ожидал прихода русских. Это было в 2014 году.

К счастью у нас хорошо работают структуры военной контрразведки и Министерство обороны. В течение 2014-2015 годов они отсеяли прокремлевские кадры. Но стоит понимать, что далеко не все агенты РФ попали под такую идеологическую люстрации. Многие и дальше остался на своих должностях. Тайно, а то и не совсем, любя Россию", - сказал он.

Российская шпионская сеть в Украине может быть больше, чем мы способны представить, предполагает эксперт: "Их цель - не только политическая дестабилизация. Но и информационные, экономические атаки, передача в Россию важной информации. Или распространение на нашей территории их пропаганды".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь возит контрабанду в ОРДЛО через Россию

Прежде всего у чиновников старой, советской школы нет ощущения, что Россия - агрессор, говорит Дмитрий Тымчук.

"Они все еще верят в миф о братских народах. Это нивелирует для них негативные стороны сотрудничества с российскими спецслужбами. Это идеологическая болезнь, мешает объективно видеть ситуацию.

Во-вторых, у нас длительное время военные и гражданские чиновники получали крайне низкое социальное обеспечение. По сравнению с Западом или той же Россией.

Наши чиновники соглашаются на вознаграждение российских спецслужб в тысячу долларов. В Европе или Америке на это бы и глазом бы никто не повел.

Надо улучшать работу украинской контрразведки и очень тщательно проверять людей в органах государственной власти", - подьитожил он.

Вечером 20 декабря СБУ задержала в Кабинете министров российского шпиона. Как сообщают в Службе безопасности чиновником заинтересовались уже давно, и премьер-министр Владимир Гройсман об этом знал за несколько месяцев до задержания своего подчиненного.

Задержанный чиновник - 39-летний Станислав Ежов, который занимал должность заместителя руководителя протокола председателя правительства и был фактически переводчиком Гройсмана. До этого он работал в посольстве Украины в США и в Администрации президента. Жена Ежова - Юлия Мирошникова - является гражданкой России.

По данным СБУ, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительного загранкомандировки. Пока Ежову объявили о подозрении в государственной измене.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 27443
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 22737
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
12
 Просмотров: 17877
Кот-злюка поражает своим сердитым взглядом
Кот-злюка поражает своим сердитым взглядом
12
 Просмотров: 9459
Пошли из дома и не вернулись - разыскивают женщину с 2-летней дочерью
Пошли из дома и не вернулись - разыскивают женщину с 2-летней дочерью Просмотров: 7839
Политика
Российский фрегат незаконно вошел в воды Великобритании
Российский фрегат незаконно вошел в воды Великобритании Просмотров: 9
Washington Post: ГРУ против Украины в 2014 году вела мощную пропагандистскую операцию
Washington Post: ГРУ против Украины в 2014 году вела мощную пропагандистскую операцию Просмотров: 369
РФ рассказала о планах по Минским договоренностям
РФ рассказала о планах по Минским договоренностям Просмотров: 333
Украинцы могут ездить без виз в еще одну страну
Украинцы могут ездить без виз в еще одну страну Просмотров: 918
Собчак сделала важный шаг для участия в выборах
Собчак сделала важный шаг для участия в выборах Просмотров: 630
Больше всего комментируют
74
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
16
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
7
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
6
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
4
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Голосов: 27443
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть