Тихановская встретится с представителем Госдепа США

Тихановская в понедельник встретится с заместителем госсекретаря США. Фото: Reuters

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская встретится с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки Стивеном Бегуном.

Встреча состоится в понедельник, 24 августа. Об этом сообщает Reuters.

"Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Бегуном в Литве в рамках усилий, направленных на уменьшение кризиса из-за спорных выборы", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что "американский дипломат №2" остановится в столице Литвы Вильнюсе на пути в Москву. Это связано со стремлением Вашингтона к решению кризиса, которая предотвратила российском вмешательству.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что новый глава государства введет в Беларуси внешние силы. Мол, может обратиться в НАТО, и блок введет войска в страну.