Тигипко рассказал, во что превратит бывший завод Порошенко

На Рыбачьем полуострове Сергей Тигипко планирует начать строительный проект.

Бывший вице-премьер, бизнесмен Сергей Тигипко планирует построить на территории завода "Кузня на Рибальському" жилой массив и крупный торгово-офисный центр.

"Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими садами, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный центр", - сказал он в интервью журналу "Новое время"

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Сергей Тигипко купил столичный завод "Кузня на Рибальському" почти за $300 млн. Он принадлежал президенту Петру Порошенко и его товарищу, первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко. Предприятие специализируется на судостроении. Производит для Вооруженных сил боевые катера, модули, БТРы.