Тесть Зеленского стал помощником "слуги народа"

Отец жены президента Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко.

Мужчина занимается темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие, пишет движение "Чесно"

"Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", - сказал нардеп.

Нардеп Олег Бондаренко.

Бондаренко рассказал, что с отцом Елены Зеленской он познакомился после парламентских выборов и вхождения в Верховную Раду. Тогда Кияшко якобы подошел к "слуге народа" вместе с другими помощниками и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта.

Сейчас тесть президента работает над темой очистки Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. В частности, изучает их возможную переработку на дорожное покрытие.

Человек является кандидатом технических наук, доцентом кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте".

По данным системы YouControl, ранее тесть президента был руководителем ООО "Криворижмонолитбуд" и ООО "Техноимпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

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Супруга президента Елена Зеленская планирует реформировать питание в школах. "Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, у которых совсем ничего нет. То есть там будет больше финансирования", - рассказала Зеленская