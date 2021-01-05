Теплая ванна: в ОП скрыли, сколько украинцев не доверяют Зеленскому

Офис президента скрыл информацию о том, сколько украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Во вторник ОП заявил, что президент Зеленский удерживает лидерство среди украинских политиков по уровню доверия населения, ссылаясь на результаты опроса группы "Рейтинг".

"Согласно опросу, главе государства в целом доверяет 41 процент граждан (полностью доверяют 17 процентов и скорее доверяют 24 процента респондентов). Другие политики набрали меньший процент", - говорится в сообщении на сайте президента.

По данным группы "Рейтинг", президенту Зеленскому не доверяют 54%. Однако об этом на сайте президента не вспомнили.

В июне 2019 года, через месяц после инаугурации президенту Зеленскому не доверяли лишь 26% опрошенных.

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О том, что Офис президента манипулирует социологическими данными, сообщал ранее профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.