Офис президента поймали на манипуляции

Президента вводят в заблуждение, пишет Алексей Гарань. Фото: preisident.gov.ua

Офис президента манипулирует социологическими данными Фонда "Демократические инициативы". Об этом заявил профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", научный директор Фонда Алексей Гарань.

"23 декабря коммуникаторы Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)", - сообщил ученый в Facebook

На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных, отметил Гарань.

"А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%. Но новость пошла гулять по интернет-сайтах и соцсетях. Реальное мнение граждан, как показывает наш опрос, другая - положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогами воспринимается негативно", - написал ученый.

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"Впрочем, если серьезно, это тревожный знак. Потому что таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента. Мол, все хорошо: заболеваемость падает, а народная любовь растет. Президент страны, ведущей войну с путинским режимом, не имеет права верить в сказки ближайшего окружения", - отметил Гарань.

В то же время на сайте президента исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка" главным позитивным событием года. И указали, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан. "Извините за неточность", - заявили в ОП.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 26,5% украинцев, которые определились и пошли бы голосовать, сообщила социологическая группа "Рейтинг".