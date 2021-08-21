Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте

"Шутку" телеведущего назвали "пробитым дном". Фото: tochka.net

Телеведущий телеканала Киев Вячеслав Соломка "пошутил" о Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, что они "пошли на дно".

Это произошло в эфире телеканала. Во время трансляции о первой репетиции военного парада, в частности тренировки флота, ведущий телеканала Василий Климчук спросил корреспондента: "Корабли уже пошли из акватории?". В это время Соломка смеясь перебил коллегу неудачной "шуткой": "Или уже на дно пошли?".

"Коммунальный Телеканал Киев пробивает дно в виде очередной малороссийской шутки от их ведущего Вячеслава Соломки. "Шутка" касалась репетиции парада наших кораблей на Днепре.

Этого ведущего уже отстраняли от работы за украинофобные шутки в сторону украинского языка.

И видимо на канале такой кадровый голод, его решили оставить для дальнейшего унижения Украины и украинцев в эфире на средства громады Киева. Может пора Славе на увольнение и пусть возвращается себе на канал Ахметова?", - пишет в Facebook группа "Рагу.лі".

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Телеканал "Київ" является коммунальным телеканалом. Его основателем является Киевский городской совет.

В этом году Вячеслава Соломку отстраняли от эфиров после того, как он "шутил" об украинском языке. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.