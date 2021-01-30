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суббота, 30 января 2021 16:06

Ведущего отстранили от эфиров после того, как он "шутил" о государственном языке

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Автор: www.instagram.com/v_solomka
  Ведущего Соломку отстранили от эфиров
Ведущего Соломку отстранили от эфиров

Телеведущего Вячеслава Соломку отстранили от ведения эфиров на телеканале "Киев". Причиной такого решения стало видео, в котором мужчина сравнил государственный язык с русским и высмеял "украинские" слова.

На сайте телеканала опубликовали открытое письмо, в котором извинились за поступок артиста и заметили, что Соломка в эфир не будет получаться.

"В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Российская Федерация против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, ее отдельных слов или фонетики неуместны. Мы также осознаем негативную нравственную сторону этих видеозаписей. Снятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинских и могут трактоваться двусмысленно, который должен был предусмотреть автор видео. Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфира", - отметили на сайте.

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Ведущий позже удалил скандальное видео с TikTok. Пользователи Facebook высказались по поводу "шуток" Соломки в комментариях под постом военного Евгения Исаева.

Автор: Facebook
  Пользователи сети высказали мнения по поводу "шуток" ведущего
Пользователи сети высказали мнения по поводу "шуток" ведущего
Автор: Facebook
  Пользователи сети высказали мнения по поводу "шуток" ведущего
Пользователи сети высказали мнения по поводу "шуток" ведущего

Ведущий Вячеслав Соломка сравнил государственном языке с русским в шутливом ролике и использовал "Украинский" слова. Это видео в TikTok посмотрели около 500 тыс. Пользователей. Военных ВСУ, среди которых Евгений Исаев, Анатолий Штефан и Александр Гром, возмутил шутку Соломки.

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