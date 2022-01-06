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четверг, 06 января 2022 17:54

Телеканал Мураева, на котором ВСУ называют "преступниками", призывают закрыть – петиция Зеленскому

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Телеканал Мураева, на котором ВСУ называют &quot;преступниками&quot;, призывают закрыть – петиция Зеленскому
Чтобы петиция попала на стол президента, должно набрать 25 тыс. голосов. Фотоколлаж: @ssternenko

Президента Владимира Зеленского призвали ввести санкции в отношении телеканала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева за антиукраинскую деятельность.

Петицию на сайте главы государства зарегистрировал блогер Сергей Стерненко.

На телеканале так же, как и на подсанкционных "112", "ZIK", "NewsOne", "Ukrlive" и "Первый независимый" регулярно транслируют антигосударственные высказывания и пропаганду в интересах государства-агрессора РФ, напоминает.

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"Мураев неоднократно в эфире отрицал факт российской агрессии, называя международный вооруженный конфликт, развязанный Российской Федерацией против Украины в 2014 году, "гражданской войной". Также заявлял, что Украине не стоит защищаться.

Персонал телеканала включал в эфир представителя российских оккупационных сил РФ Родиона Мирошника, который в прямом эфире заявлял, что якобы Донбасс не является частью Украины.

Ведущие и приглашенные гости телеканала регулярно разжигают вражду по национальному признаку против украинцев и религиозную и расовую нетерпимость, в связи с чем Национальный совет по телевидению и радиовещанию неоднократно применял штрафные санкции.

Елена Бондаренко в эфире называла Вооруженные силы Украины "преступниками, убивающими своих граждан", - сказано в тексте.

Однако, несмотря на многочисленные проявления антиукраинской деятельности, канал продолжает вещать и распространять российскую пропаганду. А члены СНБО не инициировали вопрос о применении санкций против физических и юридических лиц, осуществляющих контроль над телеканалом, отметил блогер.

Попросил президента безотлагательно инициировать на заседании СНБО вопрос о применении санкций в отношении телеканала "Наш" с последующим прекращением его вещания на территории Украины.

Чтобы петиция попала на стол президента, она должна набрать 25 тыс. голосов.

В феврале прошлого года президент Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность телеканалов "112", "NewsOne" и "ZIK". Санкции применил к нардепу из ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Также СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства о финансировании терроризма.

В декабре Зеленский подписал санкции в отношении "Первый независимый" и "UkrLive".

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