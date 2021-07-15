Телеканал Коломойского оштрафовали за сериал на русском

Деньги телеканал должен оплатить в государственный бюджет в течение 30 дней. Фото: @NationalBankOfUkraine

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Это сделала за нарушение требований украинского языкового законодательства во время трансляции телесериала "Кухня".

Регулятору пожаловался телезритель. Из-за того, что сериал в апреле-мае транслировали не на государственном языке.

После внеплановой проверки телеканал оштрафовали более чем на 71 тыс. грн, что составляет 5% от суммы лицензионного сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"

Проверка установила - сериал российского производства транслировали на русском с украинскими субтитрами, что является нарушением закона "О телевидении и радиовещании".

Деньги телеканал должен оплатить в государственный бюджет в течение 30 дней.