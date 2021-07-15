Телеканал Коломойского оштрафовали за сериал на русском

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Это сделала за нарушение требований украинского языкового законодательства во время трансляции телесериала "Кухня".
Регулятору пожаловался телезритель. Из-за того, что сериал в апреле-мае транслировали не на государственном языке.
После внеплановой проверки телеканал оштрафовали более чем на 71 тыс. грн, что составляет 5% от суммы лицензионного сбора.
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Проверка установила - сериал российского производства транслировали на русском с украинскими субтитрами, что является нарушением закона "О телевидении и радиовещании".
Деньги телеканал должен оплатить в государственный бюджет в течение 30 дней.
В июне регулятор оштрафовал телеканал "Наш" на более 114 тыс. грн за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.
Также канал штрафовали за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины. И за трансляцию пособника российских оккупантов.
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