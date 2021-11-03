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среда, 03 ноября 2021 15:21

Телеканал "Дом" в Раде назвали "дном"

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Телеканал &quot;Дом&quot; в Раде назвали &quot;дном&quot;
Государственный канал за деньги налогоплательщиков транслирует запрещенную законом коммунистическую пропаганду.

Во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса об увольнении Алексея Резникова с должности министра по реинтеграции временно оккупированных территорий государственный телеканал "Дом", находящийся в ведании министерства, назвали "дном".

Об этом сказала народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына.

"Возникает очень много вопросов о телеканале "Дом", который люди называют "дно". Почему? Потому что с телеканала, который создавали для вещания на оккупированных территориях, чтобы создавать положительный имидж Украины, в результате имеем пропаганду культа Сталина и Ленина. В трансляциях худших советских фильмов.

Закон? Декоммунизация? Украинская позиция?" - сказала депутат.

"Сейчас телеканал "Дом" по всей Украине на московском языке ретранслирует московские нарративы и пропаганду", - также сказала Федына.

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Ранее трансляция "Домом" советской пропаганды вызвала негодование у пользователей Facebook.

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года, пишет "Детектор медіа". В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделено 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

Шеф-редактором телеканала является Алексей Мацука.

Летом этого года телеканал "Дом" показал заставку с картой России, на которой временно оккупированный Крым обозначили как часть РФ.

В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.

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