"Тех, кто скурвится, заменим" - у Зеленского рассказали о судьбе большинства

Еще год назад Разумков мечтал о зарплате в тысячу долларов, говорят на Банковой. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Нардепов от "Слуги народа" будут менять пока не будет "нормальной большинства".

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на одного из самых влиятельных членов команды президента Владимира Зеленского.

"Мы приняли тех, кто носил бумажки за бывшими депутатами и министрами. Тех, кто реально писал те законопроекты своими руками. Ведь депутаты бывшие законов не писали, за них это делали помощники. И мы этих помощников провели к власти.

Ясно, что кто-то отпадет, скурвится, продастся. Но часть справится. Тех, кто скурвится мы заменим, а потом еще раз, и еще раз, и еще раз - пока не останется нормальное большинство", - сказал собеседник.

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254 "слуг народа" во главе со спикером Дмитрием Разумковым СМИ называет "группой чужих" для Зеленского.

Это совершенно новые, порой случайные люди, которые не смогли найти место в команде Зеленского и показать эффективность.

"Вы посмотрите, год назад тот же Разумков мечтал о зарплате в тысячу долларов. А теперь он - спикер Верховной Рады. Разве это не круто?" - показывает в телевизор один из собеседников в высоком кабинете на Банковой.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее".