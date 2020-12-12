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суббота, 12 декабря 2020 14:49

Татаров подает иск против Сытника

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Татаров подает иск против Сытника
Татаров обвинил Сытника в клевете. Фото: "Українська правда"

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров планирует подать иск против директора НАБУ Артема Сытника о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", - написал Татаров в Telegram.

Заявил, что 11 декабря Сытник назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов.

"Это связывает его со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах", - сказал Татаров.

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Он требовал от директора НАБУ опровергнуть информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности.

Заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака, юриста Олега Татарова, который оказался фигурантом коррупционного расследования НАБУ, не собираются отстранять от работы. Он продолжает работу в том же режиме и идти никуда не собирается. Об этом сообщает НВ со ссылкой на собственный источник.

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