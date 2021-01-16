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суббота, 16 января 2021 01:39

Татаров объяснил, кому оплатил обучение в США

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Татаров объяснил, кому оплатил обучение в США
Татаров оплатил свое обучение в США. Фото: УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров купил обучение в университете в столице США Вашингтоне.

"Долго готовился к поступлению в American University в г. Вашингтон, США. После получения от университета подтверждения моего зачисления на курс публичного администрирования и политики, который буду проходить онлайн, перечислил первый платеж - $ 9 569. Что изобразил в своей декларации в соответствии с требованиями закона", написал Татаров в Телеграмм.

В декларации Татарова указано, что 13 января он оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Однако было неясно, для кого и какое образование оплачивал чиновник.

Согласно декларации за 2019 год, которую Татаров подавал как кандидат на должность в Офисе президента, у него есть дочь Мария и сын Дмитрий.

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В 2019 году Олег Татаров заработал в "Укрбуде" 62 351 грн, в адвокатском объединении "Карденас" 126 819 грн, в Национальной академии внутренних дел – еще 100 503 грн, а на предпринимательской деятельности он обогатился на 4 471 718 грн. Его жена Татьяна также работала в академии внутренних дел (зарплата 100 031 грн.), в ООО "Карденас" (зарплата 102 815 грн) и занималась бизнесом (заработала 4 998 600 грн).

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