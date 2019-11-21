"Там ничего не было": Арахамия защитил "Юзика"

Арахамия защищает нардепа из "Слуги народа" Юрия Корявченкова Фото: LIGA.net

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит криминала в опубликованных аудиозаписях разговора народных депутатов.

Арахамия защищает нардепа из "Слуги народа" Юрия Корявченкова, пишет УНН.

"Вы сами слышали эти пленки? Вы там видите какую коррупцию или что-то такое? Я видел лично, то, что я услышал - что приехали люди в родной город Президента, это группа людей, не связанная друг с другом, группа нардепов из разных кругов. Они говорят: там у вас, как и в моем родном Николаеве, нелегальная какая-нибудь "Игорка", металлоломом занимаются нелегально, наркоманы какие-то, и так далее. Они говорят: кто бы вам не говорил, что из Киева будут звонить, шлите всех подальше и делайте свою работу", - сказал Арахамия.

На аудиозаписи он услышал, как нардепы "хотят навести в этом городе нормальный порядок, чтобы показать всей стране, что пришли изменения".

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"Я общался с Корявченко, я общался с Неклюдовым, и они говорят: слушай, там ничего не было. Как Неклюдов с Корявченко, из разных, так сказать, лагерей, люди, не могли бы вместе что-то делать уголовное. Эта информация появилась в оперативных источниках, как объясняют сейчас правоохранители, еще 3 месяца назад. Они переслушали и поняли, что нет криминала, а сейчас оно представляется некий "гейт", - добавил глава фракции.

18 ноября в сети обнародовали разговор народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова, которую он провел вместе со своими коллегами в Кривом Роге с представителями местной полиции.