"Талантливый папин Рафик": в сети высмеяли пародию Гладковского-младшего

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь отрицает скандальные данные о связи с коррупцией в оборонной промышленности.

Для этого он снял пародию на передачу "Наши деньги" с Денисом Бигусом. В видео фигурант коррупционного скандала называет себя честным бизнесменом, который занимается дистрибуцией авто в Украину и микрокредитованием. И пообещал, что очень скоро все узнают, "кто на самом деле слепил этот фейк и слил его журналистам".

В сети активно комментировали "программу" Гладковского-младшего.















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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.