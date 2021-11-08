Таких объединений, как у Разумкова, в Раде почти сотня

Депутатское объединение не имеет прав фракций и групп. Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде есть 96 межфракционных депутатских объединений.

Об этом сообщила "Опора".

В пять из них входит 100 и более нардепов: "Ценности, достоинство, семья" - 262, "Invest in Ukraine" - 224, "За большое строительство" - 219, "Intermarium" - 216 и "За украинскую науку" – 100.

Обычно межфракционные объединения состоят из представителей разных фракций и групп, хотя в парламенте есть и исключения.

В 29 объединениях – в 80% и более случаев членами являются представители одной фракции – "Слуги народа".

Тематики объединений

Около 25 объединений – группы по географическому признаку. Самые большие из них: "Львовщина" - 26 избранников, "Юг Украины" - 23, "Большая Волынь" - 21. Есть даже объединение "Кубань", в которое входит 12 парламентариев.

Еще одна категория – экономические, их около 20. Среди них самые большие: "Invest in Ukraine", "За большое строительство" – 219, "Blockchain4Ukrain" – 49, "За Ускоренную евроинтеграцию украинского бизнеса" – 42, "За развитие атомной энергетики" – 37, "За ФЛП" – 33, "Экономика.Now" – 28.

Есть объединение за понижение тарифов.

Есть инициативы гуманитарного направления - более 30: "За украинскую науку" (100), "За конфессиональный мир в Украине" (84), "Равные возможности" (83), "Третий возраст" (67), "За права детей с особыми образовательными потребностями" (53).

Среди наиболее загадочных - "Гидрономика" (9 членов, сопредседатели: Дмитрий Наталуха, Леся Василенко и Андрей Николаенко) и "Турбаза" (11 членов, сопредседатели: Наталуха, Дмитрий Налетов, Роман Лозинский, Алена Шкрум).

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Кто является членом сразу нескольких объединений

Нет никаких ограничений к скольким межфракционным объединениям может входить депутат. Поэтому кто-то является членом 20 таких групп, а кто-то не присоединился ни к одной.

Так, в наибольшее количество объединений входят: Андрей Клочко ("Слуга народа") - 22, Александр Качура ("СН") - 21, Тарас Батенко ("Партия "За будущее"), Соломия Бобровская ("Голос") , Юрий Камельчук ("СН") – по 20, Мария Мезенцева ("СН"), Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), Татьяна Плачкова (ОПЗЖ), Святослав Юраш ("СН") – по 18.

Наибольшее количество возглавляют Лариса Билозир (группа "Доверие"), Качура и Наталуха - по 5.

Не имеет прав фракции и группы

Депутатское объединение не имеет прав фракции (группы), предусмотренных Регламентом. О создании объединения объявляет председательствующий на пленарном заседании по представлению руководителя такого объединения.

Кто-то говорит, что это "сообщества ради общих идей", кто-то намекает на "пережиток советского прошлого", пишет "Опора".

8 ноября бывший спикер Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа".