Сын основателя "1+1" получил должность в правительстве

Сын Александра Роднянского теперь работает в правительстве Украины. Фото: n1s2.starhit.ru

Александр Роднянский-младший, отец которого является соучредителем "1+1", занял в правительстве Украины высокую должность.

Его назначили главным советником по экономике, пишет Reuters.

До этого он занимался экономической программой в команде президента Владимира Зеленского, после чего его повысили.

Его отец сейчас живет в России. Когда возглавлял "1+1", то помог Зеленскому стать популярным в Украине. Роднянский-младший осознает, что эта должность может стать причиной нежелательного внимания к его фамилии.

"Люди, которые работали в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал само по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству) или нет", - заявил он.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, претендующий на должность главы Киевской городской государственной администрации, подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Ткаченко отметил, что ему принадлежит 5% телерадиокомпании "Студия 1+1", 25% ООО "Бабель", почти 17% "Квартал ТВ", почти 17% "1+1 продакшн".