Ткаченко подал декларацию кандидата на должность главы КГГА

Ткаченко подал декларацию в НАПК. Фото: Politeka

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, претендующий на должность главы Киевской городской государственной администрации, подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Ткаченко отметил, что ему принадлежит 5% телерадиокомпании "Студия 1+1", 25% ООО "Бабель", почти 17% "Квартал ТВ", почти 17% "1+1 продакшн". Информация опубликована в публичном реестре.

В декларации отмечается, что Ткаченко в прошлом году заработал по основному месту работы на телеканале "1+1" почти 30 млн гривен, а его жена Анна - почти 13 млн грн.

Нардеп сохраняет 300 тыс. долларов наличными и более 10 тыс. доллар на банковских счетах, а в жена - 30 тыс. долл. наличными, почти 5000 долларов и более 170 тысяч гривен в банках.

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Также экс-гендиректор телеканала задекларировал три торговых марки: словесный знак латинскими буквами "ТКАЧЕНКО", словесный знак "НОВАЯ СТУДИЯ" и "НОВЫЙ ЯЗЫК".

У супругов две квартиры в Киеве площадью 133 и 46 кв.м. Ткаченко передвигается на Range Rover Sport 2013 выпуска, который принадлежит "1+1", а его жена ездит на BMW X5 2016 выпуска.

Согласно результатам социологического опроса, если бы выборы мэра проходили в эти дни, электоральная поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко составила бы 16,1%, Андрея Пальчевского - 12,6% и Игоря Смешко - 10,8%. За ними следуют: Сергей Притула (8,7%), Николай Томенко (3,5%), Александр Ткаченко (3,0%) и Борислав Береза ​​(2,5%).