Связи Тимошенко с бомжами хотят расследовать через ВСК

Представитель президента Ирина Луценко говорит, что Юлия Тимошенко отмывает деньги через бомжей. Фото: prm.ua

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила о создании временной следственной комиссии по финансированию фонда кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Об этом сказала журналистам в кулуарах.

"Бигус только что буквально рассказал о том, что с помощью карточек, кассирш, таксистов, бомжей, граждан Украины неизвестного происхождения финансировался фонд партии "Батьківщина". Бигус, о котором Тимошенко говорила, что это невероятное расследование по Укроборонпрому, провел такое же расследование по фейковому финансированию.

Поэтому наша фракция с другими думает и будет выступать о создании ВСК для того, чтобы вместе с НАПК провели расследование о наполнении, как партийных касс так и фондов наших кандидатов", - заявила она.

Также Луценко рассказала, что Тимошенко использовала средства на лоббирование своих интересов в США.

"Этих средств мы не видим в ее декларации, в ее партии. Эти средства фейковые, вероятно через бомжей привлекались в ее партию", - добавила жена генпрокурора.

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Ранее журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщили, что партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко получает миллионы гривен от фейковых доноров. В частности, одна из кассирш магазина перечислила партии 1,5 млн грн.