Связанная с Семенченко ЧВК работала в интересах Коломойского - СМИ

Донкорп активно принимал участие в митингах против руководства Нацбанка. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Частная военная компания, которую связывают с экс-нардепом Семеном Семенченко и "агентом НАБУ" Евгением Шевченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.

В феврале подконтрольная Семенченко организация "Донкорп Украина" участвовала в стрельбе на столичной стройплощадке, говорится в расследовании журналистов "Слідство.Інфо". Строительство же связано с другом и бизнес-партнёром Коломойского Михаилом Киперманом.

Официально заказчиками строительства выступали компании "Де Резорт Девелопмент" и БО "Мрия". Владельцы "Мрии" используют контактный номер компании "Смарт студент", которая принадлежит Киперману. Связь первой фирмы с ним прослеживается через ее совладельца Артема Солоника. Ранее тот был директором компании "Орион Сервис", которой владел друг Коломойского.

По данным журналистов, члены структуры Семенченко в 2020-м охраняли офис Центрэнерго в поселке Козин под Киевом. В то время госкомпанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство, а связанные с ним фирмы получали наибольшую выгоду от сотрудничества.

В конце 2019 года Донкорп активно принимал участие в митингах против руководства Нацбанка и его главы Якова Смолия. Заказчиком акций Смолий назвал Коломойского, а после своей отставки заявил о систематическом давлении политического характера.

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СБУ задержала экс-нардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Подозреваемые якобы являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России военных запчастей, которые оборонным госпредприятиям продавали по завышенным ценам. Также Семенченко и Шевченко заключали контракты между ЧВК и представителями организаций стран Ближнего Востока.