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Свободная экономическая зона "Крым" ударит по бизнесменам с России и Украины

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Свободная экономическая зона &quot;Крым&quot; ударит по бизнесменам с России и Украины
Андрей Новак: "Существование СЭЗ было несправедливым в отношении стран, которые поддерживали Украину санкциями против российских предприятий". Фото: Радио Свобода

Упразднение свободной экономической зоны "Крым" ударит по украинским и российским бизнесменам, которые наживались на ее существовании. На состояние крымчан не повлияет.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Андрей Новак.

"Свободная экономическая зона "Крым" была экономической дырой. Через нее проводили незаконные операции. Вели контрабандную торговлю. Благодаря ее существованию обогащались отдельные нечистые на руку бизнесмены. Однако ни Украина, ни крымчане никакой выгоды, прибыли не получали", – отметил он.

Существование СЭЗ было несправедливым в отношении стран, которые поддерживали Украину санкциями против российских предприятий, незаконно работавших в оккупированном Крыму. Именно международная санкционная политика способствует нашей борьбе за деоккупацию полуострова, считает экономист.

Инициатива по отмене свободной экономической зоны приурочена к саммиту Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, накануне празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

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Экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын предложил создать новую экономическую зону на прилегающих к Крыму территориях с льготами для развития бизнеса. Андрей Новак считает эту инициативу бесперспективной.

"Проект Куницына не сработает. Украина не имеет физического доступа к полуострову, он находится вне ее правового поля. Значит она не сможет инициировать свои экономические стремления. Это популистский шаг, не имеющий шансов на реализацию", – утверждает эксперт.

Верховная Рада 1 июля отменила свободную экономическую зону "Крым", действовавшую с сентября 2014 года. В этой зоне не действовал таможенный контроль, не взыскивались налоги, а все доходы, полученные в зоне, облагались как иностранные.

Переселенцы, общественные активисты и правозащитники последовательно критиковали закон о СЭЗ "Крым": с одной стороны, он стал основанием для появления ряда дискриминационных норм по переселенцев из Крыма и жителей полуострова, с другой – упростил ведение бизнеса на временно оккупированной территории.

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