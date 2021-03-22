Свастика на ОП - провокация, ее дорисовали после акции за Стерненка - общественное наблюдение

Эпизод со свастикой на субботней акции под Офисом президента - спланированная провокация, чтобы предоставить событиям конкретную окраску, сообщила в Facebook координатор волонтерской инициативы "Євромайдан SOS" Александра Матвийчук.

Об этом свидетельствуют данные общественной инициативы "Ozon/Озон - общественное наблюдение", которая осуществляет мониторинг мирных собраний и судебных процессов.

"По сообщениям в Telegram, на здании Офиса президента было нарисовано нацистскую символику, которая подпадает под запрет использования символов тоталитарных режимов.

Вместе с тем на момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса президента зафиксировано не было.

Организаторы объявили завершения акции в 20:49. В 21:00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует.

Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21:00 и 22:00 часами. В 21:57 появилось фото в Twitter на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ", - говорится в отчете общественных наблюдателей.

Волонтер опубликовала скриншот с трансляции "Радио Свобода" в 20:30, скриншот с видео мониторов "Озон" в 21:00 и фото с Twitter журналиста в 21:57.

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20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова.