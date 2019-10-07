Свадьба сына Луценко: расследование нападения на журналистов завершилось пшиком

Дело закрыто в мае подчиненным Луценко, говорят журналисты. Фото: УНІАН

Дело о препятствовании журналистской деятельности съемочной группы программы расследований "Схемы" на свадьбе сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко закрыли.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября 2017-го вблизи ресторанного комплекса в Козине, где праздновали свадьбу.

Во время съемок на въезде в комплекс съемочная группа неоднократно демонстрировала журналистские удостоверения сотрудникам Управления государственной охраны. Но, когда с закрытой вечеринки собрался выезжать тогдашний президент Петр Порошенко, два представителя УГО применили физическую силу к журналисту Ткачу и оператору Борису Троценко, чтобы помешать съемке выхода и выезда президента, напоминает "Громадське телебачення"

"Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления.

В течение двух лет наш адвокат пыталась получить фамилию следователя, писала запросы. Через суд пыталась получить хоть какую-то информацию о ходе этого дела. Но тишина.

На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко", - сообщил Ткач.

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29 августа Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Он проработал генпрокурором более 3 лет.