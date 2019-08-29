Парламент уволил Луценко

Луценко больше не прокурор. Фото: Ракурс

Верховная Рада поддержала увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов.

Перед голосованием Луценко выступил с трибуны парламента и заявил, что "сделал все, что мог". Он добавил, что понимает: люди ожидают посадок топ-чиновников. Но это работа "импотентного" НАБУ.

"Уважаемые народные депутаты, я сделал все, что мог. Иду с чувством великой гордости за свою страну. И те маленькие вещи, которые я смог для нее сделать, всегда будут при мне", - сказал Юрий Луценко.

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Ранее, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.