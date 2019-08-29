Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении

Автор: ТСН Луценко возглавлял ГПУ с мая 2016 года

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал президенту Владимиру Зеленскому заявление на увольнение.

Об этом он заявил в прямом эфире в интервью Дмитрию Гордону.

"Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию", - зачитал Луценко заявление и на камеру подписал его.

После этого он сказал, что почувствовал облегчение.

"Я сделал все, что мог, чтобы Генеральная прокуратура перестала быть символом политических расправ и могильщиком справедливости", - отметил Луценко.

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После победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что Юрий Луценко - это старая команда, поэтому он должен уйти в отставку. Позже он внес представление на увольнение Луценко. Однако Верховная Рада его не поддержала. Луценко возглавляет Генеральную прокуратуру с мая 2016 года.