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вторник, 18 декабря 2018 08:12

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

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Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Юлия Тимошенко дважды была премьером. Фото: Без Табу

11 лет назад, 18 декабря 2007 года, Верховная Рада назначила премьер-министром Юлию Тимошенко. За ее кандидатуру проголосовали 226 нардепов.

Голосование проходило путем поднятия рук. Депутатов называли поименно, каждый из них должен был поднять руку и объявить свою позицию. Тимошенко заменила на посту Виктора Януковича. После объявления результатов, то пообещал создать в Украине теневое правительство.

Для самой Тимошенко этот срок стал вторым - впервые стала премьером в 2005-м. Тогда ее поддержали 373 нардепа. 8 сентября 2005 года президент Виктор Ющенко отправил все правительство в отставку из-за конфликтов.

Второе премьерство Тимошенко выпало на экономический кризис. Тогда Украина после многолетнего перерыва обратилась за помощью к МВФ - $ 15,1 млрд выделили на восстановление экономики. 2008-го премьер Тимошенко заявила, что вкладчикам Сбербанка СССР компенсируют 1000 грн.

Второе премьерство Тимошенко также запомнилось газовым кризисом. С 9 утра 1 января 2009 российский газовый монополист "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. Тогда Москва требовала подписать новый контракт по более высокой цене.

Тимошенко подписала контракт с новыми ценами и условиям поставки - "бери или плати". 2014-го Стокгольмский арбитражный суд обязал выплатить по этому соглашению в пользу "Нафтогаза" $ 2,56 млрд.

Чем запомнилась Юлия Тимошенко на посту премьера рассказал Gazeta.ua бывший нардеп Тарас Чорновил.

"2007-го Тимошенко перманентно ходила на переговоры со своим якобы политическим оппонентом Виктором Януковичем. Ездила на разговоры с олигархами из Партии регионов. Тимошенко постоянно хотела разделить все - из всех фракций планировала создать коалицию, расписывала должности. Пыталась уменьшить влияние президента Ющенко. Эти должности они с Януковичем поделили между собой. Не смогли договориться, потому что не досталось мест Левочкину.

В экономическом плане работала во время экономического кризиса, который больше всего ударил по США и Центральной Европе. В Центрально-европейских государствах он дал наоборот положительный результат. Польша получила серьезный экономический рост. Только Украина выпала - получила большой обвал. Тогда же начал нарастать государственный долг.

Невыгодные газовые контракты могли быть предварительными договоренностями Москвы с украинским правительством. Сыграли на страхе Европы остаться зимой без тепла. А европейские лидеры начали давить на Ющенко и он был вынужден отказаться от своей позиции. В последний момент поменяли пункт об обжаловании решений - российский суд заменили на европейский. Это нас спасло.

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2010 года Тимошенко воевала против Ющенко и противопоставляла себя силам прошлого, с которыми полгода назад договаривалась. Но проиграла Януковичу во втором туре. Тогда же она хорошо запомнилась шутками с Путиным над Ющенко и Саакашвили.

Тимошенко никогда не признавала ошибок. Умеет убеждать себя, вычеркивает из памяти плохое прошлое. Так выглядит непогрешимой. О своем возвращении Тимошенко заявила еще в 2014-м году, когда проиграла выборы. Сегодня она может предложить разве что коллаборантских политику в отношении России ".

Осенью Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента 2019-го года. Сейчас она лидирует в социологических опросах. 11,9% избирателей хотят видеть ее следующим президентом. На втором месте шоумен Владимир Зеленский - 8,2%. Действующий президент Петр Порошенко 6,5%. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 23 ноября по 3 декабря.

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Дата
18
декабря

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

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