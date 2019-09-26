Шутили и строили планы: итоги встречи Зеленского с Трампом

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский провели встречу и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Фото - Зеркало недели

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский провели встречу. И фактически дали пресс-конференцию из-за скандала, который разгорелся после их телефонного разговора. Встречу с журналистами начали с шуток.

"Благодарю каждого. Мы здесь с президентом Украины. Он сделал меня более известным", - сказал Трамп.

"Лучше быть на экране, чем общаться по телефону", - отметил Зеленский, передает ТСН.

Также он пригласил Трампа в Украину и даже настаивал определиться с датой. Но говорил и о серьезных вещах - войне на Донбассе и Крым. Трамп напомнил, что именно его администрация дала Украине реальную военную помощь. И говорил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Мой главный приоритет - это остановить войну на Донбассе. Вернуть наши территории - Крым, Донецк, Луганск. Спасибо за вашу поддержку в этих вопросах. Спасибо", - сказал Зеленский.

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"Соединенные Штаты помогают Украине, но думаю, что другие страны должны помогать тоже значительно больше, чем они это делают. Я надеюсь, что вы с Путиным встретитесь и сможете решить ваши проблемы. Это будет чрезвычайным достижением", - отметил Трамп.

Всю прессу интересовал так называемый "Юкрейнгейт". Об этом все вопросы с обеих сторон - и от американцев, и от нас. Трамп говорит, давления не было. Это был разговор о борьбе с коррупцией.

"Когда сын Байдена вывозит миллионы долларов из Украины, а они ничего не знают, - это коррупция. Когда сын Байдена из Китая везет полтора миллиарда долларов - это не смешно. Думаю, это страшная вещь. Но я знаю, что он хочет остановить коррупцию", - сказал Трамп.

Впервые свою четкую позицию озвучил и Зеленский. Сказал, давления не было, был просто разговор о коррупции. На вопрос, будет ли выполнять обещание, которое давал Трампу расследовать дела, интересующие американского президента, ответил, что никому ничего не должен. А Украина - независимое государство. У нас есть новый генеральный прокурор Руслана Рябошапка. Он и должен рассматривать подобные дела.

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Сразу после встречи с президентом Трампом - закрытая часть. Зеленський сказал, что объяснил-таки Трампу о том, что Крым - украинский, ведь все помнят, еще в 2014-м, тогда еще кандидат в президенты Трамп позволял себе слишком пророссийские высказывания об аннексированном полуострове.

В общем рабочую поездку Зеленский считает успешной и надеется, что "реклама" Украины скоро завершится. Однако демократы после расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского заявляют друг за другом, что не ошиблись, объявляя о начале процедуры импичмента.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.