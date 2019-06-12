Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы

Зеленский не обещал снижение тарифов - Герус. Фото: НВ.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения.

"Зеленский непосредственно нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестировании и развитии экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше ", - сказал Герус в интервью BIHUS info.

Также он отказался давать прогноз, когда могут быть снижены тарифы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет просит поддержки у Зеленского

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.

В Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времена президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.