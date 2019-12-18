Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане

Елена Зеленская в Азербайджане. Фото: president.gov.ua

Во время визита в Азербайджан, который состоялся 16 и 17 декабря, Елена Зеленская выбирала для официальных выходов одежду украинских дизайнеров.

Супруга президента Украины появлялась на публике в двух образах, сообщили в "Новое время".

В Баку Елена Зеленская прилетела в одежде карамельно-шоколадного оттенка. На ней был вязаный свитер, классические брюки и пальто oversize украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.

На встречу с украинским бизнес-клубом в Азербайджане первая леди выбрала серый приталенный костюм украинского бренда SIX Юлии Богдан.

Для Елены Зеленской выбирать для официальных выходов наряды украинских дизайнеров уже стало традицией. Первая леди предпочитает деловой стиль и вещи oversize.

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Первая леди Украины Елена Зеленская объявила, что передает свое платье для благотворительного аукциона в помощь онкобольным детям. О своем решении Елена Зеленская сообщила в Instagram.