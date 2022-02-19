"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят

18 февраля журналист Юрий Бутусов дал в лицо нардепу из ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Это произошло во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера".

Журналист назвал Шуфрича и бывшего "регионала" Евгения Мураева "российскими негодяями" и предателями. Призвал Шустера не давать им слова.

В ходе эфира Шуфрич повторял тезис президента страны-агрессора РФ Путина о выполнении Минских договоренностей, отказа Украины от курса на НАТО.

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Событие комментируют пользователи соцсетей. Gazeta.ua предлагает самое интересное.

"С каждым днем ​​мы будем становиться агрессивнее. Потому что, с*ка, ты включаешь телевизор впервые за день, после новостного трэша из Донбасса, дважды тебе разные люди советуют вывозить ребенка, и слышишь этого сразу х*ню. Нет мира, потому что Зеленский его не достиг.. Вроде бы включил рас ТВ, или НАШ, которые, к счастью, у нас заблокировали нах*й. Дальше слово взял Мураев... Говорит, что ни Украина, и ОРДЛО, ни Россия в этом конфликте не заинтересована. Понятно, во всем виновата Америка.

Шустер online, это как раз время понос этот в уши украинцев вливать? У нас внутри мало ваты, которые будут в Киеве кричать, что это ВСУ Киев обстреливает?", - пишет журналистка Марьяна Пьецух.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Шуфрич на днях еще говорил Соловьеву, что надеется, что украинская армия "не будет дергаться" во время атаки российских оккупантов. Шуфрич должен сидеть в тюрьме, а не у Савика Шустера", - комментирует блогер Сергей Стерненко.

"На завтра по поводу избиения Шуфрича созвано срочное совещание партии ОПЗЖ в Аликанте, Испания", - пишет музыкант Иван Марунич.

"1156 дней", – комментирует сатирик Богдан Процишин.

"Сейчас в ленте будет много Шуфрича. Но он не единственный подлец в этой истории.

Не меньший провокатор Шустер и его хозяин, которые сознательно работают на хаос и толкают в эфир российскую агентуру", - пишет главный редактор LB.ua Олег Базар.

В начале недели за пределами Украины находились 23 нардепа. Больше всего – из фракции ОПЗЖ. В первую пленарную неделю этого года представители ОПЗЖ единственные в Верховной Раде говорили о "немедленном исполнении Минских соглашений". Нестора Шуфрича били в сентябре 2014 года в Одессе. "Регионала" встретили несколько десятков активистов на лестнице под зданием облгосадминистрации. Также подтянули мусорный бак.