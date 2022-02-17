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четверг, 17 февраля 2022 21:48

ОПЗЖ назвали "посольством РФ" в Верховной Раде

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ОПЗЖ назвали &quot;посольством РФ&quot; в Верховной Раде
ОПЗЖ продвигает тезис Кремля о переговорах с боевиками. Фото: Facebook-страница

В первую пленарную неделю этого года представители ОПЗЖ единственные в Верховной Раде говорили о "немедленном исполнении Минских соглашений".

Об этом пишет "Чесно".

Депутаты из фракции Виктора Медведчука 13 раз вспомнили о соглашениях в своих выступлениях.

Больше всего о них говорили нардепы Нестор Шуфрич и Александр Колтунович.

ОПЗЖ упоминали о Минских соглашениях почти в каждом выступлении - о безотлагательной их имплементации и что есть только две недели для реализации политической части Минских соглашений.

25 января во время выступлений уполномоченных представителей фракций и групп, сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что страна якобы имеет "неадекватную власть", не принесшую мир. А ОПЗЖ зарегистрировала постановление Верховной Рады по безотлагательному воплощению в жизнь Минских соглашений и прекращению боевых действий.

Шуфрич заявил нардепам о выступлении в 2015 году с трибуны ВР Джозефа Байдена, который в то время был в должности вице-президента США.

"Он обращался к народным депутатам Украины проголосовать законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями", - сказал бывший "регионал".

Однако Байден в своем выступлении как раз упоминал о невыполнении именно Россией Минских соглашений, выводе российских войск с оккупированных территорий и полном контроле границы Украины.

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На пленарном заседании 27 января "эстафету перенял" Колтунович. Настаивал, что парламент должен в течение двух недель рассмотреть необходимые законопроекты для реализации Минских соглашений и начать прямые переговоры с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

На предыдущих заседаниях представители ОПЗЖ выступали не столь активно. Например, на последней в 2021 году пленарной неделе, с 14 по 17 декабря, Шуфрич и Колтунович только шесть раз упомянули о выполнении Минских договоренностей.

А на пленарной неделе 1-3 декабря заявляли об амнистии, изменениях в Конституцию.

Движение "Чесно" назвало фракцию ОПЗЖ "посольством РФ" в Верховной Раде.

Большинство украинцев считают Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают. Также по мнению большинства граждан следует пересмотреть такие договоренности и подписать новые.

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Дата
17
февраля

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