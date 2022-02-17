ОПЗЖ назвали "посольством РФ" в Верховной Раде

В первую пленарную неделю этого года представители ОПЗЖ единственные в Верховной Раде говорили о "немедленном исполнении Минских соглашений".
Об этом пишет "Чесно".
Депутаты из фракции Виктора Медведчука 13 раз вспомнили о соглашениях в своих выступлениях.
Больше всего о них говорили нардепы Нестор Шуфрич и Александр Колтунович.
ОПЗЖ упоминали о Минских соглашениях почти в каждом выступлении - о безотлагательной их имплементации и что есть только две недели для реализации политической части Минских соглашений.
25 января во время выступлений уполномоченных представителей фракций и групп, сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что страна якобы имеет "неадекватную власть", не принесшую мир. А ОПЗЖ зарегистрировала постановление Верховной Рады по безотлагательному воплощению в жизнь Минских соглашений и прекращению боевых действий.
Шуфрич заявил нардепам о выступлении в 2015 году с трибуны ВР Джозефа Байдена, который в то время был в должности вице-президента США.
"Он обращался к народным депутатам Украины проголосовать законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями", - сказал бывший "регионал".
Однако Байден в своем выступлении как раз упоминал о невыполнении именно Россией Минских соглашений, выводе российских войск с оккупированных территорий и полном контроле границы Украины.
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На пленарном заседании 27 января "эстафету перенял" Колтунович. Настаивал, что парламент должен в течение двух недель рассмотреть необходимые законопроекты для реализации Минских соглашений и начать прямые переговоры с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.
На предыдущих заседаниях представители ОПЗЖ выступали не столь активно. Например, на последней в 2021 году пленарной неделе, с 14 по 17 декабря, Шуфрич и Колтунович только шесть раз упомянули о выполнении Минских договоренностей.
А на пленарной неделе 1-3 декабря заявляли об амнистии, изменениях в Конституцию.
Движение "Чесно" назвало фракцию ОПЗЖ "посольством РФ" в Верховной Раде.
Большинство украинцев считают Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают. Также по мнению большинства граждан следует пересмотреть такие договоренности и подписать новые.
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