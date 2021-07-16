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Шуфрич вляпался в новый скандал

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Шуфрич вляпался в новый скандал
Шуфрич сцепился с Гончаренко из-за военных. Фото: Униан

Народные депутаты Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Алексей Гончаренко ( "Европейская солидарность") поссорились в прямом эфире.

Конфликт возник, потому что первый назвал гибель военных на Донбассе "сопутствующими потерями" во время выступления на канале "Украина 24".

В частности Шуфрич заявил, что для военных то, что сегодня происходит, "в военном смысле - это действительно прекращения огня".

"Все погибшие - а у нас, к сожалению, погибает один военный раз в пять дней - для военных это сопутствующие потери. Они считают, что режим прекращения огня выполнен", - заявил представитель ОПЗЖ.

Гончаренко назвал эти слова абсурдом: "Там убивают людей, это вообще звучит такое? Страшно." Сопутствующие потери "- а почему они сопровождают?".
Далее между ними произошел следующий диалог:

Шуфрич: Стоп!

Гончаренко: Не надо "стоп"!

Ш: Вы преступники за вас люди гибнут!

Г: Как сказать о погибших украинских военных "сопутствующие потери" ?! Это представитель Госдумы России или Верховной Рады Украины?!

Ш: Эта формулировка военных, в том числе экспертов военных.

Г: Где украинские эксперты так говорят? Что за абсурд?

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Ш: Я могу уйти, когда такой базар. Я могу вещи назвать своими именами: Порошенко нас втянул в многотысячные потери!

Г: А Путин не втягивал, войны у нас нет ?! Путин войну не начинал против Украины, войска не вводил, что за абсурд ?! Аннексирован Крым, половина Донбасса, убиты 14 тысяч человек. Ходит пятая колонна и рассказывает, что это Порошенко, а это "сопутствующие потери". Есть же грань какая-то.

Ш: Такая суровая правда этого военного конфликта военные на это смотрят как на свою повседневную жизнь!

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что может "дать в зубы" представителю прокремлевской ОПЗЖ, бывшему "регионалу" Нестору Шуфричу.

Об этом она заявила после эфира на телеканале олигарха Рината Ахметова "Україна 24". Там Шуфрич заявил депутату: "Не визжите, я прошу вас, я знаю, что у вас красивая фамилия. Но не надо визжать, когда я говорю".

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16
июля

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