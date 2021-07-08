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четверг, 08 июля 2021 13:27

Депутат - Шуфричу: "Подойду и дам в зубы"

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Депутат - Шуфричу: &quot;Подойду и дам в зубы&quot;
Депутат, которая занимается боксом, предупредила Шуфрича. Фото: rbc.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что может "дать в зубы" представителю прокремлевской ОПЗЖ, бывшему "регионалу" Нестору Шуфричу.

Об этом она заявила после эфира на телеканале олигарха Рината Ахметова "Україна 24". Там Шуфрич заявил депутату: "Не визжите, я прошу вас, я знаю, что у вас красивая фамилия. Но не надо визжать, когда я говорю".

"Возьмите себя в руки и не истерите", - ответила Ирина Верещук.

"В дискуссии он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Вынуждена публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять", - заявила депутат в Facebook.

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Ирина Верещук ранее сообщала, что увлекается тайским боксом.

Нестора Шуфрича били в сентябре 2014 года в Одессе. "Регионала" встретили несколько десятков активистов на лестнице под зданием облгосадминистрации. Также подтянули мусорный бак.

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