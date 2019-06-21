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пятница, 21 июня 2019 12:10

Шуфрич скрыл миллионы - НАПК

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Шуфрич скрыл миллионы - НАПК
НАПК увидело разногласия в декларации Шуфрича. Фото: УНІАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича нашло разногласия на более 14 млн грн.

Об этом сообщили в ведомстве.

В 2016-м Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют.

"Подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. В тоже время стоимость 2-х арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, известна депутату", - заявляют в НАПК.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.

О выявленных правонарушениях НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро.

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Бывший "регионал", член фракции "Оппоблока" Нестор Шуфрич баллотируется в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За життя" кума президента России Виктора Медведчука.

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21
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