Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться

Шуфрич предлагает "сшить страну". Фото: 112

"Оппоблок" перестал быть оппозицией к власти.

Об этом народный депутат и один из лидеров партии "За життя" Нестор Шуфрич заявил в эфире передачи "Украинский формат" на канале NewsOne

"Я абсолютно уверен, что настало время для объединения оппозиции. К оппозиционным политическим силам я бы отнес партию "За життя", партию "Батьківщина". В некоторой мере можно еще отнести "Свободу", хотя я не симпатизирую этой политической силе, и "Самопоміч". К сожалению, от "Оппозиционного блока" осталось лишь одно название. Я понимаю, что сложно было выдержать тот план действий, который был заявлен в 2014 году, и сразу противостоять власти. Сработал инстинкт самосохранения или административного, и финансового давления. Это кстати и было предметом моего спора и дискуссии в партии (в этом году Нестор Шуфрич вышел из "Оппоблока" и вступил в партию "За життя" - ред.). Как мы помним, и Вадим Рабинович, и Евгений Мураев, и Михаил Добкин, и я вышли из партии. Формально мы еще входим в одну фракцию, потому что таковы требования Конституции, но я призываю, в том числе и людей, которые называют себя политиками "Оппозиционного блока", стать по-настоящему оппозицией", - говорит парламентарий.

Один из лидеров партии "За життя" предлагает украинским политикам объединиться, чтобы "сшить страну" и добиться досрочных перевыборов.

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"В 2014 году мы смогли объединить юго-восточную оппозицию. И это было на тот момент очень важно. Сегодня пришло время объединиться всем оппозиционерам, ставить вопросы идеологические, с уважением отнестись к восприятию истории в отдельных регионах Украины. Наша страна – многогранная, мы должны сегодня уважать взгляды людей во Львове, но в тоже время я требую уважать взгляды людей в Одессе, на Донбассе и в Харькове. Я сделаю все для того, чтобы мы сшили Украину. Сшили сначала оппозицию. Может быть, это станет потом прототипом новой коалиции и в итоге заставит власть уйти на досрочные выборы", - считает Нестор Шуфрич.

Народный депутат уверен, что украинский политикум сможет договориться, заставить президента объявить досрочные выборы.

Напомним, что фракция "Оппозиционный блок" регулярно в парламенте голосует вместе с БПП и "Народным фронтом". Например, голоса "Оппоблока" позволили принять судебную и пенсионную реформы. Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович считает, что "Оппоблок" из оппозиционной силы превратился в партнера провластной коалиции.

Народный депутат из "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич вступил в ряды партии "За життя", основанной его коллегой по фракции Вадимом Рабиновичем.